Inaugurazione del Centro per disabili Dopo di Noi ed intitolazione al poliziotto Nicola Barbato

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 6 settembre 2024) San Cipriano d’Aversa. Questa mattina è stato inaugurato ildi accoglienza ed integrazione per latà “di Noi”, progetto dell’Associazione Agrorinasce, realizzato su un bene confiscato alla camorra, intitolato al, Medaglia d’Oro al valor civile e Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, deceduto nello scorso mese di marzo. Il Vice Sovrintendente, nel 2015, durante un servizio “anti racket” presso un negozio di giocattoli di Fuorigrotta di Napoli, rimase coinvolto in un conflitto a fuoco, nel corso del quale rimase gravemente ferito da colpi d’arma da fuoco esplosi da un malvivente. Alla cerimonia odierna sono intervenuti, oltre ai familiari, numerose autorità istituzionali, tra le quali il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno on.