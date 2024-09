Errani e Vavassori nella storia | trionfo nel doppio misto agli US Open

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una nuova pagina diper il tennis italiano si è scritta a New York, dove Sarae Andreasono diventati campioni nelUS2024. La vittoria inaspettata, ma anche tanto sperata e desiderata. La coppia azzurra formata da Sarae Andreaha superato in finaleUS2024 il duo statunitense formato da Donald Young e Taylor Townsend con un punteggio di 7-6, 7-5, mettendo fine a una cavalcata trionfale che ha regalato emozioni a tutti i tifosi italiani., foto Ansa – VelvetMagUn successo storico Per la prima volta, una coppia italiana è riuscita a vincere un titolo Slam nel. Sarae Andreahanno affrontato con determinazione il torneo, superando avversari di alto livello e dimostrando un’intesa perfetta in campo.