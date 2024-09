Ecco i luoghi più segreti del mondo che Google Maps vi nasconde

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Persinoha dei limiti, e sono quelli imposti daipiùdel. Vi capiterà ogni tanto, anche semplicemente per preparare una vacanza, di usareper cercare determinati posti e, sfruttando la funzione Street View oEarth di andare in giro per ilEbbene, non è però possibile arrivare ovunque. A un certo punto vedrete delle immagini più sfocate, dei pixel, deinascosti. Sono principalmente posti sensibili dal punto di vista militare o strategico, come prigioni o basi militari, ma anche isole fantasma, residenze reali e altre cosiddette “aree delicate“. La conseguenza è che qui vedremo aree pixellate, offuscate e nascoste agli occhi del satellite.