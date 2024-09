Eccellenza Dopo il successo in Coppa domenica debutto interno con il Certaldo La Massese vuole partire forte Attesa per l’esordio in campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Laè entrata in modalitàil belin, con ilsul quotato RealQuerceta, c’è la volontà per i bianconeri di stupire anche nel torneo d’che vede unaltrettanto complicato contro un’altra retrocessa dalla serie D. L’avversario di turno sarà ilche, nella sua prima uscita ufficiale, ha pareggiato a reti inviolate a Colle Val D’Elsa nel match dicontro la Colligiana. Gli apuani avranno il vantaggiodi poter giocare nel proprio stadio, il Gianpiero Vitali, che è fra l’altro in ottime condizioni. La società zebrata in questi giorni, anche attraverso la presentazione ufficiale della squadra, sta chiamando a raccolta i propri supporters e promuovendo la sottoscrizione degli abbonamenti per l’intera stagione a prezzi vantaggiosi.