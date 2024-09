Dall’Unione Europea divieti choc per gli automobilisti | cosa non potranno più fare

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’Unionesta discutendo nuove misure per la sicurezza stradale, e tra le proposte più rilevanti emerge un divieto che potrebbe cambiare le abitudini di molti: vietare la circolazione dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Questo provvedimento, che mira a ridurre drasticamente gli incidenti notturni, è al centro del dibattito per la sua potenziale efficacia nel migliorare la sicurezza stradale, naturalmente sta già facendo discutere. Esaminiamolo nel dettaglio.? Rimani aggiornato: Segui tutte le notizie sui motori su UrbanPost Perché l’Unioneintroduceper gli? L’Unioneha individuato la fascia oraria notturna come un periodo critico per gli incidenti stradali, in particolare per i neopatentati.