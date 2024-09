Controlli a Tor Bella Monaca | un arresto tre denunce e sequestri di droga

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Operazione dei Carabinieri a Torcontro illegalità e degrado I Carabinieri della Compagnia di Frascati, con il supporto di altre unità, hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio nel quartiere di Tor, concentrandosi sull’area di via dell’Archeologia. L’operazione, mirata a contrastare ogni forma di illegalità e degrado, ha prodotto un bilancio significativo: un, tree il sequestro di oltre 400 dosi di cocaina e hashish. In via dell’Archeologia, i Carabinieri di Roma Tor Vergata hanno arrestato un 19enne originario di Napoli, residente a Roma, trovato in possesso di 20 involucri di marijuana, 45 grammi di hashish e 380 euro in contanti, ritenuti proventi di attività illegali. Poco dopo, un automobilista di 27 anni, noto pregiudicato, è stato fermato per guida senza patente ed è stato denunciato.