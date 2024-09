Ci alleneremo anche a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) BASKET SERIE B Domani l’Andrea Costa affronterà Ferrara in amichevole al Ruggi e sabato prossimo si aprirà ai suoi tifosi con la presentazione in piazza Matteotti. Un altro segno della voglia di ritrovare entusiasmo in quest’annata, come conferma la direttrice generale Sofia Conti. "Presenteremo squadra, staff, le nuove divise, il nuovo sponsor UP e ci sarà una sorpresa per tutti. Inoltre confermo la collaborazione a tutto tondo con l’International che sarà ancora il nostro settore giovanile di riferimento, e per questo spero ci siano tanti bimbi sul palco". Abbonamenti? "Aspettiamo la chiusura della campagna sabato sera ma finora la cifra è molto alta". Durante la stagione la squadra si allenerà in parte a? "Il sindaco ci ha presentato il problema dell’affollamento del PalaRuggi, unito ai pochi altri campi regolari da basket a Imola.