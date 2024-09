Chi è il nuovo ministro della Cultura Alessandro Giuli

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 6 settembre 2024), nato a Roma il 27 settembre 1975, è un noto giornalista, personaggio televisivo e funzionario italiano, con una lunga carriera nel giornalismo. Nel settembre 2024, è stato nominatonel governo Meloni, dopo le dimissioni di Gennaro Sanano.ha studiato filosofia all'Università "La Sapienza" di Roma, pur senza conseguire la laurea. La sua carriera giornalistica è iniziata in alcune testate locali, prima di approdare al Foglio, dove ha lavorato dal 2004, diventando prima vicedirettore nel 2008 e poi condirettore fino al 2017. Nel 2017, ha diretto la rivista Tempi per alcuni mesi. Durante la sua carriera, ha collaborato con diverse testate nazionali come Linkiesta, Il Tempo, Libero, e il Corriere dell’Umbria.