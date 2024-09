Caso Sangiuliano-Boccia è solo questione di gossip?

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 6 settembre 2024), èdi, “èdie a noi il ilnon ci interessa”, come dichiara il toscano Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia? Se èdi, se non interessa al partito della premier Meloni, tanto meno interessa a noi. Ma è davverodi? Del rapporto privato tra il ministroe la signora Maria Rosaria, “rapporto affettivo, sentimentale”, ha dettoal Tg1, non ce ne può importare di meno. Lacambia aspetto se il privato diventa pubblico. Diventa pubblico se si parla di nomina di consulente pubblico, se ci sono soldi pubblici spesi per la signora. Se la signoraprende parte ad eventi pubblici col ministro.