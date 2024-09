Calcio serie d Un numero 10 per la Folgore Daniele Ferrandino in azzurro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Gol e assist nel background tecnico di. LaCaratese a pochi giorni dall’esordio in campionato contro il Magenta si assicura il “10“ che forse mancava nell’organico comunque completissimo a disposizione di Carobbio. Torinese di Chivasso, classe 1999, cresciuto nel settore giovanile granata,è un profilo notissimo per gli addetti ai lavori dellaD lombarda. La sua migliore stagione è la 2022/23 quando con la maglia dell’Arconatese mette a segno, tra Coppa e campionato, 12 reti più 6 assist. Emigra in Toscana alla Pistoiese dove però dopo 8 presenze e un gol da tre punti all’Aglianese rescinde a novembre e torna ad Arconate dove chiude a maggio una stagione con altre 7 segnature. Alla Castellanzese, nel 2021/22, segna 6 volte ma raddoppia a livello di assist, la sua specialità. Da domenica ne gioverà Simone Simeri.