Basket B nazionale Match test | annullata Jesi – Matelica confermata Fabriano – Chiusi

(Di venerdì 6 settembre 2024) I cartai in campo domani a Cerreto alle 18 controVALLESINA, 6 settembre 2024 –l’amichevole trae Halleyprevista per domani al PalaTriccoli per indisponibilità del quintetto di coach Trullo. I due coach hanno deciso di posticiparla di una settimana, sabato 14 a Castelraimondo. Confermato invece l’allenamento congiunto traa Cerreto alle ore 18 di domani sabato 7 settembre. ©riproduzione riservata L'articoloproviene da Lo sport della Vallesina.