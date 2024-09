Avviato allo Spallanzani il corso di formazione manageriale per direttore generale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 – È partito ufficialmente giovedì 5 settembre il “diperdelle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN” organizzato dalla Regione Lazio e dal Centro dipermanente in Sanità dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro” di Roma. Il, a cui partecipano 50 professionisti e che si svolge nelle aule dello, prevede 200 ore di lezioni e si concluderà a gennaio quando l’eventuale superamento dell’esame finale consentirà l’acquisizione dell’attestato certificante laper l’accesso all’elenco nazionale per i direttori generali. Ad aprire i lavori la lezione su “La Sanità in Italia” Andrea Urbani,scientifico deldella Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio.