Atletica domenica l’assemblea elettiva Fidal | Mei unico candidato alla presidenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il presidente in carica Stefano Mei è l’in visa del rinnovo delle cariche elettive per il prossimo quadriennio della Federazione italiana dileggera (). Si terrà infattia FiuggiNazionale Ordinaria2024 in cui si voterà anche per eleggere 12 consiglieri federali (8 in quota dirigenti, 2 in quota atleti, 2 in quota tecnici) e il presidente del Collegio dei revisori dei conti. I lavori delavranno inizio in prima convocazione alle ore 11 oppure in seconda convocazione alle ore 12. Il Tar del Lazio – informain una nota – ha respinto questa mattina la richiesta di sospensiva delNazionale Ordinaria, presentata dal presidente del Comitato Regionale Puglia Giacomo Leone e da Acsi Italia.