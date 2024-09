Alessandro Giuli sostituisce Sangiuliano | chi è il nuovo ministro della Cultura

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Era tutto già scritto. Non si spiegherebbe altrimenti. Perché subito dopo la lettera di dimissioni di Gennaro Sanano è stato nominato chi sostituirà il giornalista e saggista travolto dal caso fatto esplodere da Maria Rosaria Boccia. E’il. Nato a Roma il 27 settembre 1975,è un noto giornalista. Da giovane ha militato in Meridiano Zero, che è stato è stato un movimento politico di estrema destra, nato nel 1991. Ha studiato, si legge su Wikipedia, filosofia all’Università di Roma “La Sapienza” senza, però, conseguire la laurea. Ha iniziato la carriera giornalistica in alcune testate locali e poi è passato al Foglio, dove è diventato professionista nel 2004 ed è stato nominato prima vicedirettore nel 2008 e poi condirettore fino al 2017. Da febbraio a novembre 2017 è stato direttore di Tempi.