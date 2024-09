Accessori e Compatibilità | Nuovi accessori compatibili e le potenzialità di MagSafe

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 6 settembre 2024) Con il lancio dell’iPhone 16, Apple ha introdotto una serie diche migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso del dispositivo.continua a essere il centro della strategia Apple, offrendo una connettività magnetica sicura e versatile. Oltre alle custodie e ai caricatori wireless, iiPhone 16includono supporti per auto, wallet magnetici e dock di ricarica più potenti. Questinon solo migliorano la praticità, ma integrano funzioni aggiuntive come la sicurezza e la gestione dei cavi.Potenziato Il sistemadel nuovo iPhone 16 è stato ulteriormente ottimizzato per garantire una connessione magnetica più forte e una ricarica wireless più veloce e stabile. Questo offre una ricarica sicura anche quando si utilizza l’iPhone in movimento.