Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 12:30 (Di giovedì 5 settembre 2024) Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2024 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE SI PRESENTA SCORREVOLE SUL GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, NEL TERRITORIO COMUNALE DI LATINA è CHIUSA LA BORGO PIAVE ACCIARELLA, TRA ACCIARELLA E BORGO SANTA MARIA è PARZIALALMENTE CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE. DISAGI ANCHE SULLA PROVINCIALE MARITTIMA SECONDA DOVE AL KM 1+500 è ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER CONSENTIRELA RIMOZIONE DEI PALI DELLA LUCE, CADUTI SULLA SEDE STRADALE A CAUSA DEL MALTEMPO IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI A Roma L’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI DI ATAC E DI Roma TPL, QUINDI, POSSIBILI STOP DALLE 08.30 ALLE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2024 ORE 11. DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. DISAGI ANCHE SULLA PROVINCIALE MARITTIMA SECONDA DOVE AL KM 1+500 è ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER CONSENTIRELA RIMOZIONE DEI PALI DELLA LUCE, CADUTI SULLA SEDE STRADALE A CAUSA DEL MALTEMPO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO LA CIRCOLAZIONE, IN PRECEDENZA SOPESA TRA PADIGLIONE E MARECHIARO, A CAUSA DEL MALTEMPO, è TORNATA REGOLARE I TRENI REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI E LIMITAZIONI DI PERCORSO . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2024 ORE 10. DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA STATALE PONTINA TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI ACILIA CIRCOLAZIONE REGOALRE ANCHE IN DIREZIONE ROMA SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE RISULTA SENZA IMPEDIMENTI AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD PERMANGONO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACICO AL BIVIO PER LA TANGENGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA PADIGLIONE E MARECHIARO, PER DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO è IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI I TRENI REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI E LIMITAZIONI DI PERCORSO INFINE, IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO DA QUESTA MATTINA, LUNEDÌ 5 SETTEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTE SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2024 ORE 09. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA, RISOLTO L’INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONE ROMA LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E PESCACCIO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SITUAZIONE IDENTICA IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA E ANCORA DALLA TUSCOLANA ALL’APPIA CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO CODE IN AUMENTO SULLA ROMA-FIUMICINO DA ANSA DELTEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SULLA CRISTOFORO COLOMBO PERMANGONO LE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA FORTI DISAGI SULLA PONTINA INCIDENTE AL KM 44+700 CODE TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA, TRAFFICO SU UNA CORSIA CODE MA PER TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA DA GENIO CIVILE AD APRILIA INFINE, IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO DA QUESTA MATTINA, LUNEDÌ 5 SETTEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTE SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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- Maltempo in Italia, disagi per il traffico ferroviario e autostradale - ...la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità ... Per la giornata di oggi, il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha diramato un bollettino ... rainews
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