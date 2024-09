Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024)DEL 5 SETTEMBREORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE SI PRESENTA SCORREVOLE SUL GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, NEL TERRITORIO COMUNALE DI LATINA è CHIUSA LA BORGO PIAVE ACCIARELLA, TRA ACCIARELLA E BORGO SANTA MARIA è PARZIALALMENTE CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE. DISAGI ANCHE SULLA PROVINCIALE MARITTIMA SECONDA DOVE AL KM 1+500 è ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER CONSENTIRELA RIMOZIONE DEI PALI DELLA LUCE, CADUTI SULLA SEDE STRADALE A CAUSA DEL MALTEMPO IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI AL’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI DI ATAC E DITPL, QUINDI, POSSIBILI STOP DALLE 08.30 ALLE 16.