Vergognoso quello che è successo a Scurati non siamo in dittatura Essere Mussolini è stato doloroso un criminale orrendo | Luca Marinelli si sfoga

(Di giovedì 5 settembre 2024)è arrivato alla Mostra del Cinema di Venezia per la presentazione di “M – Il Figlio del Secolo”, fuori concorso, in cui interpreta Benitonegli anni dell’ascesa del fascismo in Italia. “Durante gli anni di studio ho imparato a non giudicare mai il mio personaggio. – ha detto durante la conferenza stampa – È stata una delle cose più dolorose della mia carriera. Ho dovuto sospendere il giudizio per 7 mesi per provare a ‘raggiungere’ il personaggio. Capire perché un passo ha seguito l’altro, anche se per me è incomprensibile. Sono partito da questo allontanando qualsiasi tipo di aggettivo, così come è pericoloso definire queste persone come mostri o demoni: sono purtroppo umani come noi. Parliamo di una tutto tondo, che si è macchiato di crimini orrendi e ha scelto di fareche ha fatto”.