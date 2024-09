Una notte in Autodromo Telecamere per vedere i cartelli La guida al buio sarà più sicura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Venti automobilisti allasu un tracciato di prova, in condizioni notturne, senza illuminazione stradale. Segnali verticali di diverso tipo, caratterizzati da vari livelli di retroriflettanza e condizioni di manutenzione, installati lungo il percorso. L’, che già un paio di anni fa aveva ospitato alcuni test contro i colpi di sonno, nellatra martedì e mercoledì si è di nuovo trasformato in un piccolo centro sperimentale per la sicurezza stradale. L’iniziativa, che ha animato il circuito dalle 21 alle 4, rientrava nell’ambito delle ricerche condotte dal Centro nazionale per la mobilità sostenibile.