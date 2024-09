Un esilarante Crozza imita Sangiuliano | Ho ritardato Affari Tuoi per raccontare i ca*zi miei

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 5 settembre 2024) UnMaurizioveste i panni di Gennaroe ‘rivive’ l’imbarazzante intervista al TG1. Succede nel promo sul Nove che annuncia l’arrivo della nuova stagione di Fratelli di, in onda in prima serata da venerdì 27 settembre. Nel promo si consuma di fatto una seconda intervista, con unin un misto di ego e disperazione per quanto andato in onda ieri sera su Rai 1: Ma quale Ministro?! Sono uno zimbello dopo la figura che ho fatto ieri a reti unificate Hopersi conferma geniale nell’zione, che diventa parodia quando sbandiera i fogli – proprio come il Ministro al TG1 – a riprova delle cose buone fatte. Le cose meno buone le ha registrate la bionda con gli occhiali.