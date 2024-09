Trasporti | lunedì due scioperi a rischio i servizi di Eav

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Uno sciopero nazionale e uno aziendale mettono ailo sui mezzi Eav nella giornata diprossimo. Ad annunciarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno che, in una nota, spiega come le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Fna e Faisa Cisal hanno proclamato per il 9 settembre due azioni di sciopero: uno riguardante un'astensione nazionale di otto ore, dalle 9 alle 17, e una aziendale di quattro ore, dalle 9 alle 13. Diverse le motivazioni alla base dei due, che sono riportate sul sito internet di Eav, sito nel quale sono anche indicate le ultime partenze prima delle rispettive azioni e le prime dopo gliche saranno assicurate su ogni linea gestita dall'azienda in base alle diverse fasce di garanzia.