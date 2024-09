Torneo Internazionale Città di Busto Arsizio Farfalle verso il debutto | nel weekend la Uyba Cup

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Si lavora a ritmi serrati pure in casaVolley: lestanno limando gli ultimi dettagli in attesa del proibitivodel 5 ottobre contro le campionesse d’Italia dell’Imoco Conegliano. La formazione, guidata in questa stagione da coach Caprara, sabato e domenica, ospiterà tre le mura dell’e-work Arena il Primodi Volleydi. Un evento che si spera possa diventare appuntamento fisso nel calendario di preseason. Insieme alle lombarde, ci saranno le francesi del Volley Mulhouse Alsace, terze classificate in Francia nella scorsa stagione, ex squadra delle nuove biancorosse Silke Van Avermaet e Laura Kunzler, quest’anno allenate da Francesco Salvagni e con l’ex azzurra Valentina Diouf.