The Deliverance - La Redenzione è solo in parte il grande horror d' autore che tutti aspettavano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo una serie di film interessanti che lo avevano incoronato tra i registi su cui puntare, con The, Lee Daniels decide di giocare con il genere, un po' come aveva fatto in passato Roman Polanski. Tuttavia, nonostante sia al primo posto tra i film più visti su Netflix, questo prodotto non riesce a mantenere le alte aspettative che molti avevano dopo il suo acclamato Gli Stati Uniti contro Billie Holiday (disponibile su Prime Video). Eppure, le premesse c'erano tutte: una storia realmente accaduta, un'ambientazione inquietante e un cast di altissimo livello. Una donna sola con i suoi demoni La storia inizia a Pittsburgh, nel 2011, e si focalizza su Ebony, una madre single afroamericana che lotta per ricostruire una vita per sé e i suoi tre figli in una nuova casa.