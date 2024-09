The Accident la spiegazione del finale | Charro ha ucciso Emiliano?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 5 settembre 2024) The, ladelha? Diretta da Klych López e Gracia Querejeta, Theoffre il meglio di entrambi i mondi, combinando l’emozione di un dramma messicano con il ritmo lento della telenovela. Con dieci episodi, l’ultima offerta messicana di Netflix segue un gruppo di personaggi interessanti, ognuno con le proprie motivazioni e i propri conflitti, dopo che un tragico incidente ha causato la morte di tre bambini. Le conseguenze dell’incidente gettano le basi per un thriller messicano ricco di suspense e caratterizzato da crimine, lussuria e senso di colpa. Man mano che la serie si dipana, la trama si infittisce quando altri personaggi rimangono invischiati in una rete che tiene legati i loro destini.