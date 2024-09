Sinner da brividi | come Federer e Nadal

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 5 settembre 2024)da: un 2024 straordinario per il tennista azzurro che entra nella storia di questo sport. Ecco l’altro record Numero uno al mondo,lui mai nessuno in Italia. Vincitore di un Grande Slam. Un campione amato da tutti che ha fatto della continuità sul campo la sua arma migliore. Jannikè l’atleta maggiormente in vista in questo momento. Anche per quel brutto fatto che lo ha messo al centro delle cronache mondiali. Jannikè nella storia del tennis (Lapresse) – Ilveggente.itL’altra notte ha giocato contro Medvedev agli Us Open. Ma, prima di scendere in campo – cosìriporta tennisworlditalia –era già sicuro di essere entrato, ulteriormente, nella storia del tennis. Un record che otto persone al mondo si possono vantare di aver preso. Un record incredibile. E lui è tra i più grandi.