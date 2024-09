Sangiuliano per Fdi è gossip Arianna Meloni | Parlo solo di politica Donzelli | Boccia? Ministeri aperti c’è sempre gente che entra e esce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Giovanni, arrivando in via della Scrofa, nella sede di FdI, ai cronisti rilasciauna breve battuta e si congeda velocemente. “Se mi ha convinto la difesa di? Non avevo bisogno della difesa, ero già convinto, buona giornata”., invece, non attende neppure una domanda per partire in quarta: “Non ho tanta voglia di parlare di, quando parlerete diparliamo”. Sul fatto che la questione, invece, sia, lo dimostra proprio l’intervista rilasciata ieri dal ministroal Tg1. L’intervista ha fatto seguito al duro confronto che c’è stato, il giorno precedente, tra lo stesso ministro e la presidente del consiglio, Giorgia, a Palazzo Chigi.