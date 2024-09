Roma | comunicata la lista Uefa dentro Hermoso e Hummels fuori Dahl

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024)5 settembre 2024 - Il mercato si è concluso in via ufficiale da quasi una settimana, ma questo non ha fermato ladal continuare a rinforzare la propria rosa. Nel mercato degli svincolati tanti nomi appetibili erano ancora liberi e Florent Ghisolfi non ha rinunciato a piazzare due colpi di altissimo profilo. Nelle ultime ore infatti prima Mario, poi Matshanno firmato per il club capitolino dopo aver passato tutta estate a inseguire una squadra, entrambi però senza firmare per alcun club. I loro arrivi in giallorosso si sono concretizzati in seguito alla cessione in prestito di Marash Kumbulla in Spagna all'Espanyol e soprattutto per merito del passaggio di Chris Smalling in Arabia Saudita, dove vestirà la maglia dell'Al-Fayha. Per altro la terza cessione del club capitolino nel paese di La Mecca, oltre a quelle di Houssem Aouar e Joao Costa.