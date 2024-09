Restando a casa non si fa comunità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Non si fain smart working". Lo sostiene il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi, nella sua relazione alla prima giornata di Farete, a BolognaFiere. L’industriale modenese indica la necessità di un nuovo modello di lavoro adatto alla manifattura, che, dice, non può basarsi (solo) sullo smart working. "Dobbiamo recuperare il tempo perso con la pandemia- spiega il presidente di Confindustria Emilia- e la fase post pandemica, per avvicinare ancora di più le diverse generazioni negli ambienti di lavoro, tornando a ricreare leche si confrontano e frequentano, e che sono alla base dei percorsi di crescita umani e professionali di ogni individuo. In Emilia l’alta concentrazione di manifatturiero e di ricerca collaborativa lungo la filiera, ci impongono regole diverse dal mondo dei servizi e della finanza.