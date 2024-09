Palpeggia una ragazza sul tram poi l’assurda difesa in tribunale | Ma che violenza? A me le bionde non piacciono!

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un 23enne è stato accusato di averto unasu unma, dinanzi ai giudici deldi Roma, ha rigettato ogni accusa spiegando che a lui lenon, ma preferisce le more. Una spiegazione che non ha affatto convinto i magistrati, che hanno convalidato l’arresto in carcere. All’uomo erano stati concessi anche i domiciliari, ma i genitori non hanno potuto ospitarlo per l’inagibilità della casa e così per lui si sono aperte le porte della prigione. LasulCome riportato da Repubblica i fatti si sono svolti il 3 settembre su unche stava transitando all’altezza di via Tiburtina. L’uomo avrebbe chiesto allaun bacio, rifiutato, poi con un movimento repentino l’avrebbe bloccata e stretta a sé toccandola anche nelle parti intime.