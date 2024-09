Oggi nel Tigullio rischio pioggia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) La seconda giornata del Giro della Lunigiana esce dai confini della Provincia spezzina per riportare la festa nel. Si correinfatti la tappa che da Portofino porta a Chiavari. Un percorso della lunghezza di 85,80 chilometri che dopo la partenza alle 10.45 da Portofino arriverà intorno alle 13 a Sestri Levante com qualche insidia in salita. Sarà una giornata probabilmente difficile a causa del maltempo. Infattisulla Liguria è attesa una giornata decisamente autunnale quindi potrebbero esserci delle sorprese anche se il distacco accumulato dal francese è importante. Ma la manifestazione internazionale della categoria juniores organizzata dalla società Casano ogni stagione regala colpi di scena che rendono fino all’ultima giornata i giochi apertissimi. Dopo la prova nelil Giro della Lunigiana torna in provincia con le due semitappe di venerdì.