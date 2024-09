Nuovo appuntamento per la squadra corse Città di Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 -Numeri record per ladiasd al prossimo Rally di Casciana Terme il prossimo week end, dove saranno al via ben quattordici equipaggi al completo a cui aggiungere otto co-piloti, numeri decisamente importanti risultando la partecipazione più cospicua che il sodaliziono abbia avuto in ventotto anni di attività. Chiaramente il Rally di Casciana è considerato il rally di casa e i conduttori delladitengono particolarmente a questa gara che ha raggiunto la quarantaduesima edizione proprio quest’anno.