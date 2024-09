Nuovi giochi e nuova pavimentazione anti-caduta per i giardini della Passerella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Prato, 5 settembre 2024 -per bambini più piccoli e più grandi e nuovo pavimentoper il giardino, che sarà oggetto di riqualificazione da parte del Comune di Prato per aumentarne la fruibilità e la sicurezza. L'opera consiste nella riqualificazione dell'esistente area gioco, mediante l'installazione di nuove attrezzature ludiche sia per bambini piccoli che, per bambini di età più grande (fascia di età dai 2 -14 anni) e il rifacimento. Ci saranno un'attrezzatura multifunzione con torretta, doppio scivolo arrampicata con pedana e con corda e scalette, gioco a molla forma di cavallino, gioco bilico a molla 4 posti, casetta con tetto arrampicata in corda, altalene con sedili a gabbia e altalene con sedili a tavoletta. Il costo complessivo dei lavori è di 52mila euro.