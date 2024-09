Negoziato per Gaza Netanyahu dà l’ok al ritiro delle truppe Ma poi fa dietrofront

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Quando è partito con urgenza per Doha lunedì, il direttore del Mossad David Barnea, capore per Israele, aveva in mano il mandato di Benjamin(foto): cioè, riferire al premier del Paese mediatore al Thani, principale tramite con Hamas, che Israele avrebbe sostenuto l’accordo di ritirare le suedal corridoio Filadelfia e dal valico di Rafah. In linea con il piano Biden, purché fossero soddisfatte le richieste operative. Qualche ora dopo lo stesso premier ha preso la parola in una conferenza stampa a Gerusalemme, due giorni dopo il ritrovamento dei sei ostaggi uccisi da Hamas a Rafah e a due mesi dall’ultima volta in cui aveva parlato in pubblico.