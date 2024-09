Nata una bambina a Vicofaro don Biancalani | Felicissimi ma serve aiuto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pistoia, 5 settembre 2024 – “Siamodi annunciarvi: èuna”. Con queste parole, don Massimoha annunciato sui social che ieri, alle 10, ha visto la luce all’Ospedale San Jacopo di Pistoia una bella bimba di 2.5 chilogrammi, a cui sarà dato un nome nelle prossime ore. L’ha messa al mondo una ragazza d’origine gambiana, arrivata in stato interessante solo qualche settimana fa nella parrocchia pistoiese. «La giovane si chiama Touma – racconta un Donvisibilmente contento, ‘fiume in piena’ di entusiasmo – ed è stata accolta da qualche tempo. Non parla inglese e, di conseguenza, la sua vicenda non è stata semplice. Ad esempio, credevamo che la sua gravidanza fosse di 7 mesi. L’abbiamo fatta visitare da una ginecologa dell’ambulatorio solidale e abbiamo compreso che la gestazione era in stato più avanzato.