Mulinaccio da salvare Aumenta il rischio crolli

(Di giovedì 5 settembre 2024) Restaurare ilprima che imploda. E’ l’appello dei residenti di San Vincenzo a Torri, che chiedono all’amministrazione di poter recuperare una struttura che è sicuramente un pezzo di storia della città. Fino a poco tempo fa si parlava di un progetto da due milioni di euro (da finanziare) che sarebbe finito in carico per l’intervento al consorzio di bonifica. Ma al momento non c’è altro sul piatto che una volontà espressa prima della pandemia. Il terreno sul quale si trova il manufatto è ancora privato, né ci sono stati intenti chiari da parte dell’amministrazione precedente di muovere un primo passo e provare ad acquisire quell’area, puntando al recupero dei propri luoghi simbolo.