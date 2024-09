Memorial Paolo Rossi Oggi la presentazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arezzo, 05 settembre 2024 – Questo pomeriggio alle ore 18.30, si terrà l’evento di apertura del III°presso Spazio Politeama di Montevarchi con ladelle squadre partecipanti, con circa 500 atleti tra categorie Under 14 maschile e Under 17 femminile. “Per noi questo torneo - commenta il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini - rappresenta un appuntamento irrinunciabile per il forte legame umano e sportivo che ci legherà sempre al grande campione del mondo. Siamo fieri di accogliere nella nostra città questi giovani atleti che giocano in società importanti e blasonate in un torneo dedicato al ricordo di, sempre così attento alle nuove generazioni”.