Madueke sostiene il successo del grande allenatore Carsley con l’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 5 settembre 2024) 2024-09-05 15:53:43 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Noniha espresso un giudizio entusiasta sulle credenziali di Leein vista della sua prima partita alla guida ad interim delè stato nominato in seguito alle dimissioni di Gareth Southgate a luglio e, sebbene per ora si tratti di una mossa temporanea, si ritiene che una serie di risultati positivi lo metterebbero nelle condizioni di assumerne l’incarico in via permanente. Scommetti £10 e ricevi £20 in scommesse gratuite Valido oggi: 5 settembre 2024 Solo nuovi clienti di età superiore ai 18 anni. Iscriviti e scommetti 10 £ a quota pari entro 7 giorni dalla registrazione. Ricevi 20 £ in scommesse gratuite. I bonus scadono tra 7 giorni. Solo pagamenti con carta di debito/Apple Pay.