Lascia Uomini e Donnne per il programma top Voce bomba su Ida Platano i fan già scatenati

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ormai è certo, nella prossima stagione die Donne non vedremo Ida. La dama ha rifiutato il ruolo offerto da Maria De Filippi ma pare che dietro ci sia un motivo preciso. Un passo indietro. Idaha detto di non sentirsi pronta a rimettersi in gioco e che per questo al momento penserà solo alla sua famiglia e al figlio. "Idagrande ospite in studio, entra e abbraccia forte Maria De Filippi anche Armando Incarnato (con il quale poi balla), Gemma Galgani gli opinioniste – si legge nelle anticipazioni di Isa e Chia – Dice che durante l'estate Mario Cusitore è andato da lei solamente due volte: una con la redazione e un'altra da solo".