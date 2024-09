L’A8 compie cento anni Tutto pronto per la sfilata con auto e moto d’epoca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il 21 settembre 1924 sulla sua Lancia Trikappa il re Vittorio Emanuele III inaugurava il primo tronco della Milano-Laghi. Un secolo più tardi saranno 150 traa celebrare i primi 100delpercorrendo proprio l’strada che collega Milano con Varese. L’appuntamento è per domenica 22 settembre: ad organizzarlo l’club Storico Italiano in collaborazione con Regione Lombardia, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Camera dei Deputati e distrade per l’Italia. La partenza dei mezzi storici sarà dal palazzo di Regione Lombardia, mentre l’arrivo prevede il riordino in piazza Repubblica a Varese e unanella centralissima via Volta.