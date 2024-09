La replica di Boccia dopo l’intervista di Sangiuliano | Non sono io a esercitare ricatti Sono stata ingannata difendo la mia dignità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Questa volta ha atteso diverse ore prima di intervenire, come ormai di consueto, sui social.al Tg1 del ministro Gennaro, la “non consulente” Maria Rosariatorna a commentare la vicenda. Ricorda di avere “inizialmente mantenuto il silenzio stampa per rispetto delle istituzioni” ma spiega di avere “scelto di parlare solo quando il vaso delle menzogne era ormai colmo, limitandomi a contestare le falsità per difendere la verità“. L’ex amante del ministro respinge le accuse “di essere una ricattatrice“: “In realtà nonio ad aver creato il ricatto“, incalza nel suo ultimo post su Instagram puntando il dito contro quello che definisce “un potere tirannico“. “coloro che occupano i palazzi del potere ad esercitarlo.