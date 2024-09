Incidete mortale a Nettuno | vittime una donna incinta e un bimbo di 7 anni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 5 settembre 2024- Alle 20:35 circa di ieri sera, la squadra 23/A del distaccamento di Anzio, è intervenuta presso il Comune diin via Cervicione, per un'incidente stradale tra due autovetture. I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere unae un bambino di settedeceduti. Altre due persone sono state affidate al personale sanitario in codice rosso.