In passerella clutch sac-à-main e tracolle prendono le forme di invitanti leccornie in versione deluxe

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dal successo delle serie tv The Bear e Midnight diner a quello di film come The menu, il mondo del food ultimamente sembra aver conquistato il grande pubblico con storie avvincenti e piene di poesia. Ma il cinema non è l’unico ambito coinvolto. Anche la moda ha ceduto al suo fascino. Le passerelle dell’autunno inverno 2024/25 sono state infatti ricchissime di borse a forma di cibo che fanno venire l’acquolina in bocca solo a guardarle. Se prima a realizzarle erano solo brand che avevano fatto delle novelty bag il loro cavallo di battaglia, come Judith Lieber, Coach e Kate Spade, a desso le cose sono cambiate. E sono le griffe più prestigiose a puntare sul food trompe l’oeil.