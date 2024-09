III Memorial Paolo Rossi serata inaugurale al Politema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arezzo, 4 settembre 2024 – Montevarchi diventa “la casa dello sport” in occasione del III°2024- Trofeo Gric. Domani, 5 settembre, alle ore 18.30, si terrà l’evento di apertura presso Spazio Politeama con la presentazione delle squadre partecipanti, circa 500 atleti tra categorie Under 14 maschile e Under 17 femminile, che si sfideranno all’insegna del fair play. Presente allala Banda dell’Esercito italiano, composta da 51 elementi, che eseguirà l’inno nazionale ed europeo, in onore delle squadre provenienti da fuori Italia, ma anche un repertorio tratto dal compositore Ennio Morricone.