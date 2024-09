Elezioni Fise la candidata Campese illustra il suo programma Nuovo piano tecnico | la svolta dal campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il 9 settembre si svolgeranno a Roma leper il rinnovo dei vertici. Dopo aver pubblicato l’intervista al candidato Duccio Bartalucci, oggi ecco quella a Clara. La prossima sarà l’intervista al presidentedegli ultimi due quadrienni, Marco Di Paola, che si ricandida per il terzo mandato., come intende impostare lazione per Los Angeles 2028 alla luce dei risultati recenti di Parigi e dei successi organizzativinegli ultimi anni? "La mancanza di risultati è sotto gli occhi di tutti. I cavalieri li abbiamo, mancano cavalli e i ricambi,zione e certe professionalità. Ritengo che la prima cosa da fare sia un bagno di umiltà e un’autocritica costante. Poi serve una medio e lungo termine, con obiettivi chiari, anche coinvolgendo proprietari di giovani cavalli. Taleva condiviso con i cavalieri.