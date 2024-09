Donnarumma | Conoscendo qualcuno della Francia ho le mie carte da giocare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024) Gianluigiha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport per il match di domani dell’Italia contro la, prima partita di Nations League 2024.: «, ho le mieda» «Abbiamo iniziato un percorso nuovo, siamo carichi e vogliosi di ricominciare. Bisogna guardare avanti ma sempre tenendo conto degli errori commessi in Germania. Vedo la squadra con le motivazioni giuste. Ci sono insomma i presupposti per fare una grande partita». Il portiere giocherà al Parco dei Principi, lo stadio del suo Psg, e affronterà Kylian Mbappé, suo ex compagno. Proprio sull’attaccante ha dichiarato: «Ci siamo sentiti prima di partire per Coverciano, sarà stimolante affrontarli, ci aspetta una sfida difficile contro avversari forti e imprevedibili, peròli un po’ qualcosa potrò ‘rubare’. Puntiamo a fare il massimo.