Don Paolo Zago va in trasferta nel quartiere orfano di chiesa

(Di giovedì 5 settembre 2024) Unsenza? La"raggiunge" il. Apertura in estate, nel cuore del Comparto 6 a Cascina Antonietta, per un nuovo spazio affittato e gestito dalla parrocchia gorgonzolese. Non una vera, le funzioni saranno limitate alle messe serali estive, come già è in questo periodo. "Ma è uno spazio polivalente - così il parroco don(nella foto) -: di ascolto, di informazione, di dialogo. Uno spazio di pensiero e di sostegno. In unin crescita, dove già vivono almeno 1500 nuovi residenti, non potevamo lasciare un “vuoto”. Il desiderio condiviso è stato quello di avvicinare e accogliere questo nuovo pezzo di città ". Il progetto "in uscita" è nato in seno al consiglio pastorale della Comunità Parrocchiale Madonna dell’Aiuto, ormai diversi mesi fa. La premessa del progetto sul notiziario parrocchiale.