Dengue all’Altopiano Marconi Bologna | scatta la disinfestazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sasso), 5 settembre 2024 – Ultimo intervento di contrasto alla diffusione dellanelle aree pubbliche, a Sasso dove il 2 settembre il Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl diha rilevato un caso di contagio di una persona rientrata da un periodo di vacanza all’estero residente in via Altopiano. Essa si era recata al pronto soccorso per il persistere di una febbre resistente ad ogni terapia sintomatica. A seguito degli accertamenti si è stabilito che si tratta della malattia virale trasmessa dalle zanzare, caratterizzata da febbre alta, eruzioni cutanee, e dolori muscolari e articolari.