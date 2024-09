Controlli sulla rete gas Hera utilizza il laser

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Speciali mezzi dotati di tecnologiastanno effettuando il monitoraggio annuale delle reti gas servite da InDistribuzione Energia, la società del Gruppoche gestisce la distribuzione di energia elettrica e gas in Emilia-Romagna. "L’attività, finalizzata a presidiare lo stato delle infrastrutture – spiega una nota dell’azienda multiutility – , prevede in particolare una serie di verifichedel gas con l’obiettivo di mantenere efficienti i dispositivi tecnici che servono a intercettare il flusso di gas in caso di fughe, anche impercettibili, prima che siano rilevate dagli utenti.