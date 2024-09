Cesa Street Art Festival 2024 | le nuove date della 1^ edizione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 5 settembre 2024). Dopo una breve e forzata pausa, siamo entusiasti di annunciare ledelArt, che si terrà dal 3 al 6 ottobre, in provincia di Caserta. L’evento, attesissimo dagli appassionati diart, si preannuncia come un’esperienza unica dove i muricittà prenderanno vita grazie al talento di artisti provenienti d a tutta la Regione. IlArtè un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte urbana e per tutti coloro che desiderano vederetrasformarsi in una galleria a cielo aperto. Durante i quattro giorni del, le stradecittà saranno animate da una serie di attività che includeranno performance dal vivo, workshop, incontri con artisti e molto altro. Inoltre, nelle suggestive grotte cittadine, verranno organizzate mostre temporanee e spettacoli a lume di candela.