(Di giovedì 5 settembre 2024), l’Aldi Cristiano Ronaldo ci prova per lo svincolato: pronta un’. La cifra E alla fine il futuro distai a vedere che sarà proprio in Arabia Saudita Sì, perché nelleore l’Aldi Cristiano Ronaldo avrebbe presentato un’per il centrocampista ex Juve che ad oggi è ancora svincolato. Secondo quanto riportato da RMC Sport in Francia, la proposta perdovrebbe essere un contratto da 20 milioni di euro a stagione per tre anni. 60 milioni di euro totali. Sì, avete capito bene. Cifre inimmaginabili e soprattutto inavvicinabili da parte della dirigenza del Diavolo, che si era fermata a 5,5 milioni a stagione. In caso di ok da parte del giocatore,ritroverebbe Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus.