Calci e pugni al comandante dei vigili denunciato per lesioni e violenza

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nocera Umbra (Perugia), 5 settembre 2024 –percontro pubblico ufficiale il 40enne che lunedì mattina si è avventato contro ildella Polizia locale di Nocera Umbra, Luigi Monarca, intervenuto a Nocera Scalo dove era stata segnalata la presenza di un’auto in difficoltà, finita in una scarpata. Ilera stato chiamato in mattinata dai residenti della zona che avevano notato l’automobilista in difficoltà, finito in un dirupo che costeggia l’accesso privato di un’abitazione che lui, probabilmente, aveva imboccato per errore. All’arrivo, gli agenti della Polizia locale hanno trovato l’uomo fuori dall’auto, visibilmente ubriaco.